Hugo Boss: Kursziel bei 81,60 EUR

Die Aktie von Hugo Boss wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 81,60 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +17,21%.

• Am 04.09.2023 legte die Aktie um +0,09% zu

• Insgesamt positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (+1,64%)

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Die Stimmung am Finanzmarkt ist optimistisch gestimmt und zeigt eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,64%. Das Kurspotenzial für Investoren liegt aktuell bei +17,21%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird.

Von insgesamt 28 Analysten bewerten derzeit nur einer die Aktie negativ mit “Verkauf”. Eine Mehrheit von zwölf Experten sieht die Aktie positiv und vergibt ein Kauf-Rating. Fünf weitere Analysten stufen...