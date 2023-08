Hugo Boss: Kurspotenzial von +14,67% - Kursziel bei 80,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und steht derzeit relativ pessimistisch am Markt. Dennoch sind Analysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel bei 80,22 EUR liegt – ein Potenzial von +14,67%.

• Am 22.08.2023 mit einem Plus von +0,29%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel beträgt 80,22 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,75

Trotz des schwachen Trends der letzten Tage sehen fünf Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an und zwölf Experten empfehlen einen Kauf. Zehn weitere Analysten halten eine neutrale Positionierung für angemessen und nur einer rät zum Verkauf.

Insgesamt sprechen also mehr als sechzig Prozent aller Analysteneinschätzungen für eine positive Entwicklung. Diese wird durch das stabile Guru-Rating unterstrichen.