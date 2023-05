Hugo Boss: Kurspotential von 10,12% - Bankanalysten empfehlen Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die gestrige Kursentwicklung von Hugo Boss am Finanzmarkt betrug -1,49%, insgesamt zeigt sich jedoch eine neutrale Stimmung in den vergangenen Handelstagen mit einem Plus von +0,24%. Die Meinungen der Analysten hingegen sind eindeutig: Das wahre mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 73,03 EUR und bietet damit ein Potential von +10,12%.

Fünf starke Kaufempfehlungen bestätigen diese Einschätzung. Neun weitere Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, während elf Experten sie mit “halten” beurteilen. Lediglich zwei Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,63 und unterstreicht somit die positive Trendentwicklung.