Hugo Boss: Hat die Aktie ihr Potenzial ausgeschöpft?

Die Aktie von Hugo Boss (WKN: A1PHFF) hat am Mittwoch auf die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal mit Abgaben reagiert. In der Spitze büßte der im MDAX gelistete Wert mehr als -5% ein und und ging am Ende bei 71,58 € aus dem Xetra-Handel. Dabei blickt der Modekonzern nach einem Wachstumssprung noch zuversichtlicher nach vorn. Gibt es an den Zahlen etwas auszusetzen oder nehmen Anleger nach dem zuletzt starken Lauf bloß Gewinne mit?