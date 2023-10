Hugo Boss: Eine Aktie, die aktuell unterbewertet ist - Potenzial von +34,92%

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss konnte gestern eine beachtenswerte Kursentwicklung von +4,89% verzeichnen. Innerhalb der letzten fünf Handelstage ergibt sich somit ein Plus von 1,20%. Vor allem durch diese jüngste Entwicklung wird deutlich: Der Finanzmarkt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Doch was denken eigentlich die Bankanalysten über das Unternehmen Hugo Boss? Im Durchschnitt sind sie der Meinung, dass die Aktie mittelfristig ein Kursziel in Höhe von 81,60 EUR erreichen könnte. Sollte dies eintreffen, würde das für Investoren ein Potenzial in Höhe von +34,92% bedeuten. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen unter den Analysten.

Aktuell empfehlen sechs Experten den Kauf der Aktie und zwölf weitere sehen sie immerhin als kaufenswert an – insgesamt also eine positive Einschätzung seitens rund zwei Dritteln der...