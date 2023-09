Hugo Boss: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +19,68%

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von Hugo Boss um leichte +0,24%. In den vergangenen fünf Handelstagen verlor das Wertpapier jedoch -2,57% an Wert. Die Analysten sind sich einig und zeigen sich optimistisch.

• Am 11.09.2023 steigt der Kurs um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 81,60 EUR

• Fünf Analysten empfehlen einen Kauf

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Hugo Boss beträgt 81,60 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, würde dies eine Steigerung um +19,68% bedeuten. Trotz des schwachen Trends in den letzten Tagen empfehlen fünf Experten den Kauf der Aktie.

Zwölf weitere Analysten bewerten das Papier als “Kauf”, während zehn Experten es als “halten” einstufen. Nur einer ist negativ gestimmt und rät zum Verkauf.

Der Guru-Rating-Indikator zeigt mit einem Rating von 3,75 ebenfalls auf eine...