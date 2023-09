Hugo Boss: Bankanalysten sehen Kurspotential

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie von Hugo Boss eine negative Entwicklung hingelegt, und verlor insgesamt -4,85% an Wert. Gestern allein betrug das Minus -1,27%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Doch laut Meinung der meisten Analysten ist die Aktie momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kurspotenzial wird auf 81,60 EUR geschätzt – ein Plus von +28,42% gegenüber dem aktuellen Kurs.

Von 28 Analysteneinschätzungen sind 5 sehr optimistisch und raten zum Kauf; weitere 12 empfehlen ebenfalls einen Kauf. Mit “halten” positionieren sich 10 Experten weitgehend neutral. Lediglich einer schlägt einen Verkauf vor.

Das positive Bild wird durch das Guru-Rating bestärkt: Der bewährte Trend-Indikator gibt nach wie vor eine positive Bewertung ab (3,75).