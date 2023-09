Hugo Boss: Analysten sind zuversichtlich - 81,60 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktien von Hugo Boss haben in der vergangenen Handelswoche einen Trend mit schwachem Verlauf gezeigt und verzeichneten gestern eine Kursentwicklung von -3,06%, was die Gesamtergebnisse auf -2,39% summiert. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Trotzdem wird die Aktie nach Meinung einiger Bankanalysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für Hugo Boss liegt bei 81,60 EUR und bietet somit ein erhebliches Potenzial von +20,28%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Momentan empfehlen fünf Analysten den Kauf der Aktie, während zwölf weitere sie als optimistischen Kauf einschätzen. Zehn Experten positionieren sich neutral mit einem “Halten”-Rating und nur einer sagt “Verkaufen”. Insgesamt bleibt also eine positive Einschätzung bestehen (+60,71%). Das Guru-Rating liegt...