Hugo Boss: Analysten sehen Potenzial von 10,99% - Kursziel bei 73,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss hat gestern an der Börse eine Kursentwicklung von -2,32% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von -1,29%. Die Stimmung am Markt ist daher gegenwärtig eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 73,03 EUR habe. Das entspricht einem Potenzial von +10,99%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 27 Analysten empfehlen aktuell jedoch immer noch mehr als die Hälfte (51,85%) die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Weitere elf Experten halten sie für ein “Halten”. Nur zwei haben das Rating “Verkauf” gegeben. Auch das bewährte Guru-Rating bestätigt mit einem Wert von 3,63 diese positive Einschätzung.

Zusammenfassend:

•...