Hugo Boss: Analysten sehen Kursziel bei 81,60 EUR

Die Entwicklung der Aktie von Hugo Boss am gestrigen Tag fiel mit einem Plus von +1,52% positiv aus. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +1,43%. Diese Entwicklung scheint laut Experten ein Indiz für die derzeitige Marktstimmung zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Hugo Boss liegt zurzeit bei 81,60 EUR. Dies entspricht einer Steigerung um +17,34% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung und teilen ihre Einschätzungen bezüglich des Unternehmens. Während einige Experten die Aktie als “Kauf” bewerten und einen guten Trend erwarten, geben andere eine neutrale Bewertung ab oder empfehlen sogar den Verkauf.

Fazit: Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75. Insgesamt ist jedoch ein Anteil von +60,71% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Zukunft...