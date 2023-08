Hugo Boss: Analysten sehen Kursziel bei 80,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss zeigt sich am Finanzmarkt verhalten und liegt aktuell bei +0,03%. In den vergangenen fünf Handelstagen musste das Unternehmen jedoch Verluste in Höhe von -3,43% hinnehmen. Und das trotz der Meinung vieler Experten, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet sei.

Das mittelfristige Kursziel für Hugo Boss liegt laut Bankanalysten bei 80,22 EUR – ein Potenzial von +13,02%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Insgesamt gibt es jedoch eine positive Stimmung bezüglich der Aktie: Während fünf Analysten sie als “stark kaufen” einstufen und zwölf weitere sie als “kaufen” sehen (aber ohne Euphorie), halten sich zehn Experten neutral. Nur einer sieht einen Grund zur Sorge und rät zum “Verkauf”. Der Anteil an optimistischen...