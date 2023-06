Hugo Boss: Analysten sehen Kursziel bei 73,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt und am gestrigen Tag lediglich einen leichten Rückgang von -0,58% verzeichnet. Insgesamt liegt die Aktie damit +2,99% im Plus.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Einschätzung der Bankanalysten aktuell 73,03 EUR. Sollten sich ihre Prognosen bewahrheiten, würde dies ein Kurspotenzial von +11,53% eröffnen.

Von insgesamt 29 Analysten empfehlen bereits jetzt 13 Experten die Aktie zu halten. Weitere acht Analysten sprechen sogar eine Kaufempfehlung aus. Eine Verkaufsempfehlung erhält sie nur von einem einzigen Analysten.

Das Guru-Rating liegt nun bei 3,63 nach zuvor ebenfalls 3,63.