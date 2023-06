Hugo Boss: Analysten sehen Kurspotenzial von +4,33% - Kursziel bei 73,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss verzeichnete gestern an der Börse einen Verlust von -0,93%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch nur bei -0,43%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Hugo Boss liegt laut Bankanalysten bei 73,03 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotential von +4,33% eröffnen. Derzeit empfehlen 13 Experten die Aktie zu halten und acht Analysten sehen die Aktie als kaufenswert an. Fünf weitere Experten raten sogar zum starken Kauf.

Das Guru-Rating für Hugo Boss hat sich aufgrund dieser positiven Einschätzungen nicht verändert und beträgt weiterhin 3,63 nach einer Skala bis 5.

Fazit: Analysten sind optimistisch gestimmt und empfehlen Investoren daher einen näheren Blick auf die Aktie von Hugo Boss zu werfen.