Hugo Boss: Analysten sehen +11,53% Kurspotenzial - Kursziel 73,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag ein Minus von -1,92% verzeichnet. Die Marktstimmung ist derzeit eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie unterbewertet ist und mittelfristig ein Kursziel von 73,03 EUR erreichen wird. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von +11,53% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Aktuell empfehlen 5 Analysten einen Kauf der Aktie von Hugo Boss und weitere 9 bewerten das Investment als optimistisch aber zurückhaltend (Kauf). Der größte Teil – nämlich 11 Analysten – hält eine neutrale Position (Halten), während nur noch zwei Experten zum Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,63...