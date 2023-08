Hugo Boss: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 80,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss wird derzeit laut den Experten an der Börse nicht korrekt bewertet. Das wahre Kurspotenzial liegt bei +14,99% über dem aktuellen Preis.

• Am 21.08.2023 erreichte die Aktie eine Rendite von +0,20%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 80,22 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,75

Gestern konnte Hugo Boss einen Anstieg um +0,20% am Finanzmarkt verzeichnen. Insgesamt ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – ein Rückgang von -0,29%. Somit scheint der Markt momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Obwohl die Stimmung am Markt in Bezug auf das Unternehmen durchaus positiv ist und das Kursziel aktuell bei 80,22 EUR liegt – was einem Potenzialgewinn von fast +15% entspricht – teilen jedoch nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten...