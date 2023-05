Hugo Boss: Aktienkurs mit Potenzial - 73,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das Kursziel liegt bei 73,03 EUR und somit +8,42% über dem aktuellen Kurs.

• Am 22.05.2023 verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +1,57%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +8,42%

• Fünf Kauf-, neun Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen

Am gestrigen Handelstag hat der Aktienkurs von Hugo Boss ein Plus von +1,57% erzielt. Insgesamt belief sich das Wachstum in den vergangenen fünf Handelstagen auf eine positive Entwicklung von +1,45%. Der Markt scheint momentan relativ optimistisch zu sein.

Das aktuelle Kursziel für Hugo Boss liegt bei 73,03 EUR. Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das mittelfristige Potenzial auf dieses Niveau ein und öffnen Investoren damit eine Chance auf eine Rendite von bis zu +8,42%. Allerdings teilen nicht alle...