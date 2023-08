Hugo Boss: Aktie weit unterbewertet - Kursziel 80,22 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Plus von +0,97%. In der vergangenen Handelswoche ergab sich ein Anstieg um +0,11%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Allerdings sehen Analysten die aktuelle Bewertung der Hugo Boss-Aktie als nicht gerechtfertigt an. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 80,22 EUR, was einem Potenzial von +12,89% entspricht. Von insgesamt 28 Analysten empfehlen immerhin 17 den Kauf der Aktie oder stufen sie zumindest als “halten” ein.

Nur einer gibt einen Verkaufsrat. Somit liegt der Anteil optimistischer Analysten bei +60,71%. Auch das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.