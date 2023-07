Hugo Boss: Aktie unterbewertet - Kursziel von 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die gestrige Kursentwicklung der Hugo Boss-Aktie lag bei -0,43%. In den letzten fünf Tagen ergab sich somit ein Plus von +0,88%, was auf eine relativ neutrale Markteinschätzung hindeutet.

Wenn es nach Analysten geht, ist die Aktie aktuell jedoch deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt mit 77,52 EUR angegeben und bietet damit ein Potenzial von +5,21%. Mit einem neutralen Trend in der jüngsten Zeit sind nicht alle Experten dieser Meinung.

Dennoch empfehlen viele Analysten den Kauf der Hugo Boss-Aktie oder setzen sie auf “halten”. Nur einer sieht momentan einen Verkaufsgrund. Insgesamt liegt der Anteil positiver Meinungen bei +57,14%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.71.