Hugo Boss: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 77,52 EUR

Die Aktie von Hugo Boss wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR und bietet damit ein Potenzial von +4,25% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 14.07.2023 mit Verlusten von -1,20%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +57,14%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Hugo Boss-Aktie einen Verlust von -1,20%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +4,67% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ positiv zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Hugo Boss liegt aktuell bei 77,52 EUR laut Bankanalysten. Ein Potenzial für Investoren in Höhe von +4,25%. Trotz einer positiven Trendentwicklung sind nicht alle Experten davon überzeugt.

Konkret empfehlen fünf Analysten die Aktie zum...