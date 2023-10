Hugo Boss-Aktie steht auf Kauf - Das Kursziel liegt bei 81,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,44% hingelegt. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf -2,35%, was zeigt, dass der Markt relativ pessimistisch ist. Die Bankanalysten sehen die Aktie jedoch anders und sprechen von einem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 81,60 EUR.

• Am 03.10.2023 mit-1,44%

• Das Kursziel: 81,60 EUR

• Guru-Rating: bleibt bei 3,86

Sollten die Analysten Recht behalten, eröffnet das Unternehmen Investoren ein Potenzial im Wert von +38,54%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem kürzlich schwachen Trend der Aktienkurse.

Laut Analyse haben sechs Experten erklärt die Aktie als einen starken Kauf zu betrachten während zwölf weitere Optimisten sie als “Kauf” eingestuft haben. Zehn weitere Experten positionieren sich...