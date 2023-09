Hugo Boss: Aktie nicht richtig bewertet – Kurspotenzial von +25,08%

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die gestrige Kursentwicklung der Hugo Boss Aktie am Finanzmarkt lag bei -2,31%. In den letzten fünf Handelstagen beläuft sich das Minus auf -5,56%, was ein relativ pessimistisches Bild zeichnet. Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und offenbart ein großes Potenzial für Anleger.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 81,60 EUR – eine Steigerung von +25,08% gegenüber dem aktuellen Kurs. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Dennoch empfehlen 17 Analysten (davon 5 als “starker Kauf” eingestuft) Investoren zum Kauf oder Halten der Aktie. Lediglich einer bleibt skeptisch und spricht sich für einen Verkauf aus. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75.

Fazit: Eine positive Prognose mit einem beachtlichen Potenzial für Anleger...