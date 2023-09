Hugo Boss: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 81,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Hugo Boss-Aktie wird derzeit von Anlegern nicht richtig bewertet. Laut Bankanalysten liegt das wahre mittelfristige Kursziel bei 81,60 EUR und damit um +19,96% höher als der aktuelle Kurs.

• Kursentwicklung am gestrigen Tag: +1,10%

• Guru-Rating bleibt bei 3,75

• Optimismusanteil der Analysten bei +60,71%

Trotz einer positiven Performance von +1,10% am Vortag verzeichnet die Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -2,30%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten fällt insgesamt optimistisch aus. So stuften bisher 5 Experten die Aktie als stark kaufenswert ein und weitere 12 als kaufenswert. Lediglich ein Experte empfindet sie als verkaufswürdig.

Das “Guru-Rating” befindet sich weiterhin auf dem Stand von “Guru-Rating ALT”.