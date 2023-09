Hugo Boss: Aktie laut Analysten aktuell unterbewertet – Kursziel bei 81,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die gestrige Entwicklung der Aktie von Hugo Boss am Finanzmarkt zeigt einen Anstieg von +0,54%. Die Resultate der letzten fünf Handelstage führen zu einem Gesamtergebnis von -4,01%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Trotzdem sind die meisten Bankanalysten anderer Meinung und gehen davon aus, dass das wahre mittelfristige Kursziel für Hugo Boss bei 81,60 EUR liegt. Wenn diese Annahme zutrifft, bietet sich den Investoren ein Potenzial in Höhe von +36,18%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem aktuellen schwachen Trend.

Dennoch präferieren fünf Experten den Kauf der Aktie und weitere zwölf vergeben das Rating “Kauf” mit einer optimistisch-konservativen Haltung. Zehn weitere Experten positionieren sich weitgehend neutral mit der Bewertung “halten”. Nur einer...