Hugo Boss-Aktie: Was für ein Outperformer!

Am Dienstag ist die Hugo Boss-Aktie (WKN: A1PHFF) auf ein neues Dreijahreshoch gestiegen und krönte damit ihre jüngste Börsenperformance. In den letzten drei Jahren kletterte der Titel des deutschen Modekonzerns um unglaubliche +150% und stellte damit die Performance des Vergleichsindex MDAX in den Schatten. Was befeuert den Kurs der Hugo Boss-Aktie seit geraumer Zeit?