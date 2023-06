Hugo Boss-Aktie: Voll in Mode

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Mit einem Plus von fast 4% zählt die Hugo Boss-Aktie (WKN: A1PHFF) am Dienstag zu den großen Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Das Papier des Modekonzerns liegt bei einem Kurs von 67,80 € noch hauchdünn unter seinem erst vor vier Wochen aufgestellten Jahres- und zugleich Dreijahreshoch. Geht der Höhenflug der Hugo Boss-Aktie weiter?