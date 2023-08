Hugo Boss Aktie: Spannende Quartalszahlen erwartet, Umsatz- und Gewinnprognosen steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

ARTIKEL:

In nicht allzu ferner Zukunft, genauer gesagt in 73 Tagen, wird das Modeunternehmen Hugo Boss aus Metzingen, Deutschland seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren. Dabei sind Aktionäre natürlich vor allem an den Umsatz- und Gewinnzahlen interessiert. Wie entwickelt sich die Hugo Boss Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In weniger als drei Monaten werden die Investoren gespannt auf die neuen Quartalszahlen der Hugo Boss Aktie warten. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von stolzen 4,89 Mrd. EUR. Aktuelle Analysen zeigen ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal an. Im 3. Quartal des letzten Jahres konnte Hugo Boss einen Umsatz von 933,00 Mio. EUR erzielen und nun wird mit einem Zuwachs von +8,30 Prozent auf insgesamt 1,01 Mrd. EUR gerechnet.

Auch beim Gewinn sieht es...