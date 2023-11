Hugo Boss-Aktie: Sehr viel Optimismus

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Mit einem Plus von über 3% ist die Hugo Boss-Aktie (WKN: A1PHFF) einer der großen Gewinner im MDAX am Mittwochmorgen. Die Aktie des deutschen Modekonzern spring damit wieder über die wichtig 60 €-Marke und setzt ihren seit Anfang November bestehenden Aufwärtstrend fort. Was gibt Hugo Boss Rückenwind?