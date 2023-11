Hugo Boss Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Hugo Boss erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien. Die Dividendenrendite liegt 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Relative Strength Index zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist niedriger als der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie als "günstig" kennzeichnet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Sentiment und Buzz rund um das Unternehmen zeigen keine wesentliche Veränderung, aber die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hugo Boss daher eine gemischte Bewertung.