Hugo Boss: Aktie nach Ansicht von Analysten unterbewertet - Kursziel 80,22 EUR

Die Hugo Boss-Aktie wird derzeit von vielen Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 80,22 EUR, was einem Potenzial von +12,07% entspricht.

• Am 02.08.2023 verzeichnete Hugo Boss eine negative Kursentwicklung von -1,89%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +12,07%

• Der Guru-Rating-Wert für Hugo Boss bleibt unverändert bei 3,75

Am gestrigen Handelstag sank der Wert der Hugo Boss-Aktie um -1,89%. Dies führt zu einer kumulierten negativen Entwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen und damit auch über eine vollständige Handelswoche hinweg auf insgesamt -3,03%. Somit zeigt sich anhand dieser Zahlen momentan ein eher pessimistischer Trend am Markt.

Obwohl einige Marktteilnehmer diese Entwicklung erwartet haben könnten – die Stimmung ist jedenfalls deutlich spürbar.

