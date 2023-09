Hugo Boss AG Quartalsbilanz: Umsatzplus und Gewinnsteigerung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

ARTIKEL:

Es ist bald wieder Zeit für die Quartalsbilanz von Hugo Boss AG. Das Unternehmen mit Sitz in Metzingen, Deutschland wird in 46 Tagen seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, was uns dieses Mal erwartet.

Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass wir ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwarten können. Im dritten Quartal 2022 erreichte die Hugo Boss AG einen Umsatz von 933,00 Mio. EUR. Jetzt wird mit einem Anstieg um +8,30 Prozent auf 1,01 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +17,90 Prozent auf 68,38 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt. Ein Umsatzanstieg von +14,80 Prozent wird erwartet sowie ein Gewinnzuwachs von +23,70 Prozent auf 248,17 Mio. EUR im Vergleich zum...