Hudson erhält Vertragsverlängerung für den Harry Reid International Airport (Las Vegas) bis 2038

Als eine der bisher umfangreichsten Vertragsverlängerungen wird Hudson sein Einzelhandelsportfolio in Las Vegas mit digitalen Innovationen, Markenpartnerschaften und neu gestalteten Geschäften umgestalten East Rutherford, N.J., 22. September 2022 - Hudson, ein Unternehmen der Dufry-Gruppe und führender Anbieter von Reiseerlebnissen mit mehr als 1.000 Geschäften an Flughäfen, Pendlerdrehkreuzen, Sehenswürdigkeiten und touristischen Zielen in ganz Nordamerika, hat heute seine langjährige Partnerschaft mit… Hier weiterlesen