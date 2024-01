Hudson Pacific Properties-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten bewertet, wobei sie einmal mit "Gut", dreimal mit "Neutral" und einmal mit "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig wurde dem Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral" verliehen. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, und der aktuelle Kurs liegt bei 8,93 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -24,97 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6,7 USD, was als negative Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten auf "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Hudson Pacific Properties Inc haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht erhielt die Hudson Pacific Properties Inc eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 8,93 USD lag, was einem Unterschied von +47,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,57 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +17,97 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also technisch gesehen mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 62,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen.