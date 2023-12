Hudson Pacific Properties Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Hudson Pacific Properties Inc-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 18,76 deutet auf eine Überverkauftheit hin und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI für die Hudson Pacific Properties Inc.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie mit einem Kurs von 9,31 USD derzeit +45,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) ergibt sich eine Distanz von +58,6 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die charttechnische Sicht führt.

Im letzten Jahr gab es insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie, wovon 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates für die Aktie vor, aber basierend auf den bisherigen Ratings ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 USD, was einem Abwärtspotential von -22,13 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.