Hudson Pacific Properties Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Analysten bewerten die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die durchschnittliche Kursziel-Erwartung der Analysten liegt bei 6,7 USD, was einer Erwartung von 4,69 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 6,4 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Hudson Pacific Properties Inc in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hudson Pacific Properties Inc beträgt 61,11 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 69,36 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf diesem Signal wird die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten die Aktie als "Neutral" bewerten, während die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen eingestuft wird.