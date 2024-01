Hudson Pacific Properties Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Hudson Pacific Properties Inc diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit festzustellen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hudson Pacific Properties Inc derzeit bei 5,95 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 9,56 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +60,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 6,86 USD, was einer Differenz von +39,36 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 positive, 3 neutrale und 1 negative Einstufung für die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc vorgenommen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Es sind keine aktuellen Analystenupdates verfügbar, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 6,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -29,92 Prozent ergibt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc die Einschätzung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird Hudson Pacific Properties Inc daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.