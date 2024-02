Hudson Pacific Properties Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Hudson Pacific Properties Inc 1 Mal eine positive Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und 1 Mal eine negative Bewertung vergeben. Langfristig betrachtet erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 6,71 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -0,15 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel von 6,7 USD, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Hudson Pacific Properties Inc diskutiert, an 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hudson Pacific Properties Inc derzeit bei 6,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,71 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +6,85 Prozent, während der GD50 derzeit bei 8,41 USD liegt, was zu einem Abstand von -20,21 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Aktie.