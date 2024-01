Hudson Pacific Properties Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Hudson Pacific Properties Inc auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Außerdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 65,79, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 36,75 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie sind 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt im Durchschnitt zu einer Bewertung als "Neutral" für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Hudson Pacific Properties Inc vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 6,7 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -24,72 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (8,9 USD) fallen könnte. Demnach ergibt sich eine Empfehlung als "Schlecht" von den Analysten.

Die Diskussionsintensität im Internet hat eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Hudson Pacific Properties Inc gezeigt, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Hudson Pacific Properties Inc in Bezug auf die Stimmung und die Analyse von Analysten als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.