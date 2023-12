Hudson Pacific Properties Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Stimmung am Markt für Hudson Pacific Properties Inc ist überwiegend positiv. Sowohl die Kommentare in den sozialen Medien als auch die behandelten Themen der letzten ein bis zwei Tage sind positiv. Die Analysten stufen die Aktie daher als "Gut" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Hudson Pacific Properties Inc bei 9,31 USD liegt und damit sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (+45,47 Prozent) als auch der letzten 200 Tage (+58,6 Prozent) liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie liegt bei 28 für die letzten 7 Tage und bei 18,76 für die letzten 25 Tage. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vorliegt.

Insgesamt ergibt sich aus den RSI-Bewertungen ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Hudson Pacific Properties Inc.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Aktie stattgefunden, wovon eine Bewertung als "Gut", drei als "Neutral" und zwei als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 7,25 USD und einem Abwärtspotential von -22,13 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Hudson Pacific Properties Inc eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.