Hudson Pacific Properties Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 28 und deutet somit auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 18,76 und bestätigt ebenfalls eine Überverkaufssituation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt die RSI-Bewertung somit ein "Gut"-Rating für Hudson Pacific Properties Inc.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 6 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 1 Einstufung als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" erfolgte, was auf ein durchschnittliches "Neutral"-Rating hindeutet. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hudson Pacific Properties Inc. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 7,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -22,13 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Schlecht". Zusammenfassend erhält Hudson Pacific Properties Inc somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung für Hudson Pacific Properties Inc ergeben. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,87 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,31 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 6,4 USD über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. In Summe erhält Hudson Pacific Properties Inc somit eine positive Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls positive Signale, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Hudson Pacific Properties Inc veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.