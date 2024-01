Hudson Pacific Properties Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde besonders die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen befasst. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Auskunft darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 89. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und ergibt eine langfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Hudson Pacific Properties Inc 1-mal die Einschätzung "Gut", 3-mal die Einschätzung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 8,28 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -19,08 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 6,7 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, so dass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und je nach Intensität der Diskussion und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Hudson Pacific Properties Inc wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.