Hudson Pacific Properties Aktie: DAS heißt noch nichts

Hudson Pacific Properties Inc positiv bewertet von Anlegern in sozialen Medien

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Hudson Pacific Properties Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,84 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (8,79 USD) um +50,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,95 USD, was einer Abweichung von +47,73 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Analysten haben die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc in den vergangenen zwölf Monaten mit 1 Gut, 3 Neutral und 2 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 7,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -17,52 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Einschätzungen der Analysten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 27,48 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 21,83) überverkauft ist und somit jeweils ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse eine positive Bewertung ergibt und die Analysteneinschätzungen zu einer neutralen Einstufung führen.