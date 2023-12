Hudson Pacific Properties Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Hudson Pacific Properties Inc betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich, dass Hudson Pacific Properties Inc überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hudson Pacific Properties Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 1 Einstufung als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für das Wertpapier. Die Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 7,25 USD, was eine mögliche Kursabnahme um -19,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,03 USD) bedeutet. Daher ergibt sich eine Empfehlung als "Schlecht".

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, verbunden mit kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und Buzz für Hudson Pacific Properties Inc.