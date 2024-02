Hudson Pacific Properties Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,18 USD, was einer Überperformance von +29,29 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 7,99 USD entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,14 USD, was einer Abweichung von -1,84 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Hudson Pacific Properties Inc zeigen eine durchschnittliche Aktivität mit mittlerer Diskussionsintensität und werden ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was weiterhin auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Analysten geben eine Gesamtbewertung von "Neutral" ab, basierend auf 1 Kaufempfehlung, 3 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung in den letzten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,7 USD, was einer prognostizierten Entwicklung von -16,15 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 7,99 USD entspricht.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien und beschäftigt sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um die Hudson Pacific Properties Inc. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".