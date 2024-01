Hudson Pacific Properties Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Analystenbewertung für die Hudson Pacific Properties Inc in den letzten 12 Monaten zeigt, dass die Meinungen geteilt sind. Während 1 Analyst die Einschätzung "Gut" abgab, bewerteten 3 Analysten das Unternehmen als "Neutral" und 1 Analyst vergab das Rating "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Hudson Pacific Properties Inc.

Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs der Aktie, der bei 8,28 USD liegt. Basierend auf diesem Kurs erwarten sie eine Entwicklung von -19,08 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 6,7 USD. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc derzeit überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 89, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,04 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,28 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +37,09 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +11,44 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.