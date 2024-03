Hudson Pacific Properties Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie wird derzeit von Analysten und Anlegern auf unterschiedliche Weise bewertet. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -1,57 Prozent zeigt. Die kurzfristige Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs 23,41 Prozent unter dem GD50 liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht bewertet, wobei im Durchschnitt ein Kursziel von 6,7 USD erwartet wird. Dies entspricht einer "Gut"-Einstufung. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI darauf hinweisen, dass die Aktie überkauft ist.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.