Hudson Pacific Properties Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Hudson Pacific Properties Inc. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Redaktion bewertet daher die Aktie mit einem "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen von Analysten für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie abgegeben. Von diesen waren 1 Bewertung "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beläuft sich auf 6,7 USD, was ein Abwärtspotential von -23,78 Prozent darstellt, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 8,79 USD. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Hudson Pacific Properties Inc keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Relative Strength-Index (RSI) für die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie mit 61,76 als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 38,26 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken im Hinblick auf Hudson Pacific Properties Inc überwiegend positiv ist, während die Analystenbewertungen zu einem neutralen Gesamtbild führen. Der Relative Strength-Index bestätigt ebenfalls diese neutrale Einschätzung.