Hudson Pacific Properties Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,07 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,93 USD, was einem Unterschied von +47,12 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 7,57 USD liegt mit einem Schlusskurs von über 17,97 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hudson Pacific Properties Inc damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auf dieser Basis wird der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung zugesprochen, was zu einer Gesamtbewertung auf "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hudson Pacific Properties Inc liegt bei 62,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,98 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt besonders mit den positiven Aspekten der Hudson Pacific Properties Inc beschäftigt hat. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Aktie eine insgesamt positive "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.