Hudson Pacific Properties Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die technische Analyse liefert wichtige Informationen über die aktuelle Entwicklung von Aktien. In diesem Fall betrachten wir die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie. Beim Blick auf den längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt liegt der Wert bei 6,37 USD, was nur geringfügig unter dem letzten Schlusskurs von 6,59 USD liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,07 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt wird die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 46,74 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, wodurch sie mit "Schlecht" eingestuft wird.

Eine Analyse von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 1,67 Prozent steigen könnte, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Hudson Pacific Properties Inc beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings steht die Aktie aktuell viel im Fokus der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.