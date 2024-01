Hudson Pacific Properties Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,07 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 8,93 USD, was einem Anstieg von 47,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,57 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +17,97 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Hudson Pacific Properties Inc somit für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie liegt bei 62,64 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für die Hudson Pacific Properties Inc in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Hier wurde vor allem positiv über die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc in den sozialen Medien diskutiert. Auch die positiven Themen rund um das Unternehmen haben zu einer insgesamt positiven Bewertung geführt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".