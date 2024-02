Hudson Pacific Properties Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc stark diskutiert, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc derzeit positiv einzuschätzen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 6,18 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,99 USD liegt, was einer Abweichung von +29,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,14 USD zeigt eine Abweichung von -1,84 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten ergibt die Analysteneinschätzung der Hudson Pacific Properties Inc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 1 Kaufempfehlung, 3 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,7 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um -16,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Hudson Pacific Properties Inc einen Wert von 73,19, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,12, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung eine Gesamtbewertung der Hudson Pacific Properties Inc als "Schlecht".